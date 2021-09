Economie Meer faillissementen? Goed voor de economie! Het kabinet stopt 1 oktober met de noodsteun. Gaan bedrijven nu alsnog failliet? Hoe hard het ook klinkt: voor de economie zou dat niet slecht zijn. Zo komt personeel vrij waar andere bedrijven om zitten te springen. Maar de kans dat ondernemingen massaal omvallen is klein. Veel bedrijven staan er, met dank aan de steun, beter voor dan voor de crisis.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Meer faillissementen? Goed voor de economie! Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren