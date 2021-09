Arbeidsmarkt Loeren naar de concurrent is goud waard In de strijd om talent volgen vooral technologiebedrijven nauwlettend hoe concurrenten hun vacatures vervullen. Netwerk- en vacaturesites afstruinen levert een schat aan informatie op, ook voor de eigen bedrijfsstrategie. 'Talent Intelligence' loont als nieuwe HR-discipline.

