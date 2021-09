Monetair Vicepresident ECB: 'Ik begrijp heel goed dat veel mensen klagen over de lage rentestand' Elke zes weken hopen spaarders op de persconferentie van de Europese Centrale Bank te horen dat de rente snel omhoog gaat. Maar dat is nog wel een tijdje ijdele hoop, laat Luis de Guindos verstaan. De nummer twee van de ECB ziet daar goede redenen voor. 'Door ons beleid kunnen veel Europeanen hun baan behouden.'

