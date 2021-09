Europa Brussel mijmert over glansrol in chipproductie Met een eigen 'ecosysteem voor chips' moet de EU weer onafhankelijk worden van Aziatische productie van van halfgeleiders, betoogt de Europese Commissie. Is het niet te laat?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Brussel mijmert over glansrol in chipproductie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren