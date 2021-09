Landbouw Honger en obesitas zijn geen tegenpolen Honger en obesitas, dat zijn donderdag de thema's van de Wereldvoedseltop van de VN. Daarmee zegt de VN dat het mondiale voedselsysteem uit balans is: de een krijgt te veel calorieën binnen, de ander te weinig. Maar is het wel een tegenstelling? 'Het zijn dezelfde mensen die naar de voedselbank en naar McDonald's gaan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Honger en obesitas zijn geen tegenpolen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren