Vastgoed 'Zelfs als de prijzen blijven dalen, stoppen Chinezen hun geld graag in stenen' De financiële problemen van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande komen niet uit de lucht vallen. Al jaren waarschuwen experts voor de huizenbubbel. Of dit het einde betekent van de bouwwoede valt te bezien.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Zelfs als de prijzen blijven dalen, stoppen Chinezen hun geld graag in stenen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren