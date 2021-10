Milieu en klimaat Vliegen naar de klimaattop in Glasgow, kan dat (anders)? Terwijl op de 26e VN-klimaatconferentie in Glasgow alles draait om het verminderen van broeikasgasuitstoot, komen de meeste deelnemers aan de top dit weekend aan per vliegtuig. Een internationale jongerenorganisatie probeert daar iets aan te doen, maar de hele wereld milieuvriendelijk laten afreizen naar een klimaattop, blijkt niet gemakkelijk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vliegen naar de klimaattop in Glasgow, kan dat (anders)? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren