Buitenland ‘Alleen de Nederlanders kunnen ons redden’ Voormalig congreslid, burgemeester en VN-ambassadeur Andrew Young heeft nog één ambitieus doel: de Mississippi nieuw leven inblazen. De bekendste rivier van de VS is van grote internationale economische waarde. Maar bruggen en dijken zijn hard aan een opknapbeurt toe. Een pleidooi om hulp, gericht aan Nederland. ‘Nederlanders zijn slim. En ze hebben ons eerder geholpen.’

