Arbeidsmarkt Woke vs. oldskool: richtingenstrijd bij krimpende FNV De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om een sterke vakbeweging. Maar het ledental blijft dalen, en er is onenigheid over de te volgen strategie. Ook binnen de grootste bond FNV. Waar gaat het fout? Het FD volgde drie jonge FNV-campagneleiders in hun verbeten strijd. 'Flex is kleur.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Woke vs. oldskool: richtingenstrijd bij krimpende FNV Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren