Banken 'Wij maken ons geen zorgen als er nog een paar grotere banken ontstaan' Het Europese bancaire systeem kan inmiddels een schok verdragen. Maar worstelende kleine banken zouden de krachten nog wel moeten bundelen en ook mogen de instellingen zich wel wat meer specialiseren. Dat zegt François-Louis Michaud, directeur van de Europese Bankautoriteit EBA, in gesprek met het FD.

