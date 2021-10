Europa Lissabon: is een pensionadoparadijs, maar peperduur voor Portugezen Vastgoed is zeer gewild in Portugal. Door de komst van rijke migranten, toeristen en expats rijzen de huizenprijzen de pan uit. Portugezen komen er tot hun frustratie nauwelijks tussen. 'Door de vroegere dictatuur hebben we nooit geleerd hogere lonen te eisen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Lissabon: is een pensionadoparadijs, maar peperduur voor Portugezen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren