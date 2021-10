Samenleving 'Zet een stop op nieuwe locaties voor grote distributiecentra' Er moet een einde komen aan de ongebreidelde groei van grote logistieke hallen. Regeringsadviseur Wouter Veldhuis wil daarom nieuwe gronduitgiftes voor deze 'blokkendozen' bevriezen. 'Willen we wel de parkeerplaats van goederen van Europa zijn?'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Zet een stop op nieuwe locaties voor grote distributiecentra' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren