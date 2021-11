Economie Jerome Powell blijft een compromiskandidaat President Joe Biden beslist deze maand of Jerome Powell wordt herbenoemd als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. De Fed-voorzitter, die woensdag waarschijnlijk het startschot geeft om de coronanoodsteun af te bouwen, is geen man die verandering aanjaagt. Maar doorgaan met de door Trump benoemde Powell kan voor Biden een manier zijn om de conservatieve oppositie tevreden te houden.

