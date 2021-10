Industrie 3D-printbedrijven zoeken doorbraak bij de industrie Kunststof- of metaalprinters kunnen allang allerlei artikelen maken, van een iPhone-hoesje en machine-onderdelen tot een brug. Maar veel bedrijven zijn huiverig om traditionele productietechnieken los te laten. Techvereniging FME ziet gemiste kansen en zet een netwerk op dat de 3D-printsector moet helpen volwassen te worden.

