Het nadeel van in de Verenigde Staten wonen, is dat je er 's nachts uit je bed wordt gebeld als ze je vanuit Stockholm de Nobelprijs voor de Economie toekennen. Het overkwam de Amerikaanse Nederlander Guido Imbens (58) maandag, net als zijn vrienden David Card en Joshua Angrist.

Hoe reageerden zijn drie tienerkinderen toen ze hoorden dat het nachtelijk telefoontje afkomstig was van het Nobelcomité? Misschien met ‘gefeliciteerd, mama’? Imbens echtgenote, Susan Athey, is immers een wereldautoriteit in de economie van artificiële intelligentie, en staat al jarenlang op het favorietenlijstjes om de onderscheiding te ontvangen.

Videobellend vanuit zijn woning op de campus van Stanford University, Californië kan Imbens er smakelijk om lachen. ‘Susan heeft in haar carrière al veel meer prijzen gewonnen dan ik, dus zo vreemd zou die vraag niet zijn geweest’, erkent hij een paar dagen na de bekendmaking aan het FD. 'Maar nee, toen we hen in het midden van de nacht hebben wakker gemaakt, was het om te zeggen dat ik de laureaat was. Susan is met haar vijftig jaar trouwens nog heel jong om de Nobelprijs te winnen, ze heeft dus nog alle tijd.’

Geen placebo's

Imbens, Card en Angrist halen inzichten uit experimenten uit het echte leven. Niet in een laboratorium dus, waar je bijvoorbeeld de ene groep een nieuw medicijn kan geven, terwijl de andere een placebo krijgt. Want zo'n gecontroleerde proef lukt vaak niet, bijvoorbeeld omwille van ethische redenen. Je kan niet zomaar de helft van de bevolking een basisinkomen geven en de andere helft niet, om af te leiden wat de gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt.

Dergelijke vragen zijn echter vaak via een creatieve omweg toch te beantwoorden. Imbens greep naar enquêtedata uit Massachusetts, waar loterijwinnaars twintig jaar lang jaarlijks $25.000 kregen, in plaats van in één klap $500.000. Dat lijkt dus sterk op een basisinkomen. Resultaat van het onderzoek? Het effect van het basisinkomen op hoeveel mensen werken en hoeveel ze daarbij verdienen blijkt vrij klein.

Hoewel Imbens dus ook beleidsgericht onderzoek heeft gedaan, is hij vooral gelauwerd voor zijn methodologische bijdrages. ‘Ik denk vooral na over de technische kant van de problemen die arbeidseconomen zoals David Card willen onderzoeken. Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn opdat een oorzakelijk verband kan worden aangetoond?' Dankzij hem doen onderzoekers dus verstandigere dingen dan ze anders hadden gedaan? ‘Zo is het’, lacht hij.

Tien voor wiskunde

Tot de jaren 90 moest je vooral veel ingewikkelde modellen bouwen, wilde je als econoom serieus worden genomen. Op zich had Imbens daar het profiel voor. Al van kindsbeen af was hij een kei met cijfers, vertelde een oud-klasgenoot deze week in het Eindhovens Dagblad. 'De enige 10 voor wiskunde die ik ooit gehaald heb, was toen ik naast Guido in de klas zat.'

Heel verrassend was het dus niet dat Imbens aan de Erasmus Universiteit Rotterdam econometrie ging studeren, zeg maar de wetenschap van het economisch modelleren. Daar gaf hij zich op voor een seminarie van de Amerikaanse wiskundige econoom Marcus Berliant. 'Na twee dagen was ik nog de enige student in zijn klas', herinnert Imbens zich. De complexiteit van de materie had alle andere studenten weggejaagd.

De echte wereld

Toch ging hij later een andere richting uit dan het strikt theoretische werk. Imbens zag te veel economen die op kantoor zaten na te denken over de economie, en die daar gecompliceerde modellen voor bouwden. De echte wereld vond hij interessanter. 'Mensen als David Card en Alan Krueger (die met elk van de drie laureaten heeft gepubliceerd, maar in 2019 overleed en daardoor niet meer in aanmerking kwam voor de Nobelprijs, red.) lazen het nieuws, zagen dat er iets gebeurde in de wereld, en gingen data verzamelen om dat te bestuderen.'

Het werkte aanstekelijk voor Imbens. 'Ik ging nadenken over waar ik iets kon vinden dat leek op een experiment dat ik zou willen doen. Een daarvan was om bepaalde mensen een hoop geld te geven, maar anderen die daar direct mee vergelijkbaar waren niet. Zo kwam ik op het idee van die loterij om het basisinkomen mee te bestuderen.'

Geloofwaardigheidsrevolutie

Met zijn methodologisch werk heeft Imbens bijgedragen aan een ware revolutie om modellen geloofwaardiger te maken. Die was broodnodig. Al in de jaren tachtig had de econoom Edward Leamer verschroeiende kritiek gegeven op econometriebeoefenaars en hun methodes. Dat had diepe indruk gemaakt op Imbens. 'Leamer schreef letterlijk dat niemand nog data-analyses geloofde, behalve degene die ze zelf had uitgevoerd.'

Een mooi voorbeeld van Imbens verdienste op dit vlak heeft te maken met zijn goede vriend en mede-laureaat Joshua Angrist. Die had in 1989 in zijn proefschrift vastgesteld dat de inkomsten van Amerikaanse veteranen van de Vietnam-oorlog gemiddeld zo'n 15% lager waren dan die van niet-veteranen. Tussen 1970 en 1973 waren deze soldaten geloot uit de groep van Amerikaanse jongemannen.

Geloofwaardige uitkomst

'Uit discussies met Joshua bleek dat er spanning zat tussen zijn resultaten, die heel geloofwaardig waren, en econometrische studies over hetzelfde onderwerp die stelden dat zijn resultaten niet deugden', legt Imbens uit. 'Mijn onderzoek toonde aan dat je de vraag iets anders moest stellen, want dan kon de theorie wel laten zien dat de uitkomst geloofwaardig was.'

Er waren grofweg drie groepen in die loting, verduidelijkt hij. 'De eerste groep wilde wel opgeroepen worden, maar kon in de praktijk niet in militaire dienst, bijvoorbeeld omdat ze een gebroken been hadden. De tweede groep bestond uit mannen die sowieso in dienst gingen, of ze nu werden opgeroepen of niet. Maar enkel voor de laatste groep, de Amerikanen die alleen in dienst gingen omdat ze werden opgeroepen, kon je die loterij als een experiment beschouwen.'

Cv 1963 Geboren in Geldrop

1983 Kandidaats econometrie aan Erasmus Universiteit Rotterdam

1986 Master in economie aan University of Hull

1990 Assistent-professor aan Harvard University

1989 Docent Universiteit van Tilburg

1991 Promoveert aan Brown University

1997 Professor University of California L.A.

2001 Professor University of California, Berkeley

2006 Professor Harvard University

2012 Professor Stanford University



Gehuwd met econoom Susan Athey, met wie hij drie kinderen heeft