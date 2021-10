Economie Als alles op is - de economie van tekorten Sneller dan verwacht schoot de wereldeconomie uit de pauzestand. Zo snel dat het aanbod de vraag niet kan bijbenen. Een tekort aan mensen, spullen en transport is hét kenmerk van de post-corona-economie. De vraag is: zijn het 'slechts' naweeën van de coronacrisis, of is het de voorbode van een nieuwe dreun?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Als alles op is - de economie van tekorten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren