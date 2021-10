Milieu en klimaat Rechter sommeert Franse staat klimaatschade te herstellen De Franse staat moet alle klimaatschade die is ontstaan door het niet halen van klimaatdoelen compenseren. Die uitspraak heeft de Franse rechter donderdag gedaan in een zaak die vergelijkbaar is met het Nederlandse Urgenda-vonnis.

