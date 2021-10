Buitenland Chinese centrale bank spreekt zich uit over Evergrande: 'Risico beheersbaar'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

De Chinese centrale bank noemt de risico's voor het financiële systeem als gevolg van de Evergrande-crisis beheersbaar. Tot nu toe hield de bank de lippen stijf op elkaar over de op een na grootste vastgoedontwikkelaar van het land, die zucht onder een schuldenberg en in acute geldnood verkeert. Volgens de centrale bank zullen de problemen bij Evergrande zich waarschijnlijk niet verder verspreiden. De bank heeft schuldeisers gevraagd leningen aan de vastgoedsector 'stabiel en geordend' te houden. Er heerst angst dat de problemen bij Evergrande — het bedrijf heeft $300 mrd schuld — doorsijpelen naar andere bedrijven in de sector. Die vrees werd alleen maar groter nadat ook vastgoedbedrijf Fantasia op omvallen leek te staan. Dit bedrijf overschreed twee weken geleden de aflossingstermijn voor een obligatieschuld van $206 mln. De directeur van de centrale bank, Zou Lan, verklaarde over Evergrande dat deze 'in de afgelopen jaren er niet in is geslaagd om de zaken goed te beheren en voorzichtigheid te betrachten in veranderende marktomstandigheden.' De vastgoedgigant is daarentegen 'blind gaan uitbreiden en diversificeren'. Vandaag werd nog bekend dat de verkoop van het hoofdkantoor van het Chinese bouwbedrijf is mislukt nadat de potentiële koper zich terugtrok. Het beoogde verkoopbedrag van $1,7 mrd had het geplaagde Evergrande financieel weer wat lucht gegeven. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Meest gelezen 'Zet een stop op nieuwe locaties voor grote distributiecentra' Jan Rotmans: 'Wij zijn één crisis verwijderd van echte veranderingen' 'Shell-medewerkers in een vestje van Patagonia, dat kán gewoon niet'