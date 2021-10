Monetair 'De ECB kan niet anders dan verkrappen' 'Als de bestuurders van de Europese Centrale Bank beweren dat er geen grenzen zijn aan wat ze kunnen doen, dan spreken ze niet de waarheid.' Aldus een stellige Jeroen Dijsselbloem. Volgens de oud-voorzitter van de Eurogroep is Frankfurt nu al te ver gegaan met zijn stimulus. 'De regels zijn aan de kant gezet. Wie zet ze nu weer aan het werk?'

