Buitenland De uitdager van Orbán is katholiek, partijloos en een patriot Péter Márki-Zay, burgemeester van een Hongaars provinciestadje, is verkozen tot voorman van de verenigde oppositie in Hongarije. Vaderlandsliefde en gezinswaarden staan voorop bij de man die volgend jaar de politieke strijd aanbindt met zittend premier Viktor Orbán.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De uitdager van Orbán is katholiek, partijloos en een patriot Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren