Milieu en klimaat De nieuwe economie: van circulair tot heilig Wat is eigenlijk het doel van de economie? En wat is er nodig voor een economisch systeem dat binnen sociale en planetaire grenzen weet te blijven? In de essaybundel 'Thrive' gaan hoogleraren en andere denkers niet alleen op zoek naar antwoorden op dit soort fundamentele en urgente vragen, maar gaat het ook over de praktijk van de nieuwe economie.

