Sport Explosie van geweld rond voetbalstadions baart zorgen Het supportersgeweld neemt sinds de voetbalstadions weer vol zitten rap toe. Afgelopen week liep het finaal uit de hand rond wedstrijden van Feyenoord en NEC. Waar komt deze orgie van geweld vandaan?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Explosie van geweld rond voetbalstadions baart zorgen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren