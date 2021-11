Arbeidsmarkt Opleiden volgens het Ajax-model: 'Alleen verkopen wij onze talenten niet, want we hebben ze hard nodig' Zorg nummer 1, 2 en 3 van de FD Gazellen 2021 is het tekort aan personeel. Hoe proberen de snelle groeiers zelf de gaten te dichten, en welke initiatieven worden er genomen om meer leerlingen te verleiden tot praktijkgericht onderwijs? Het oog is onder meer gevallen op de havo.

