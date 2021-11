Privacy en cybersecurity Nieuwe datawet in China kan leiden tot dure administratieve nachtmerrie voor bedrijven In het Westen groeien de zorgen over spionage en de toegang die China mogelijk heeft tot gebruikersdata van TikTok en andere Chinese apps. Ondertussen is Peking net zo ongerust over de toegang van buitenlandse regeringen tot Chinese data. Nieuwe wetgeving bezorgt bedrijven nu al kopzorgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwe datawet in China kan leiden tot dure administratieve nachtmerrie voor bedrijven Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren