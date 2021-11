Het FD Abonnementstarieven 2022

Onderstaande tarieven (incl. BTW) zijn geldig vanaf 1 januari 2022. Abonnement Factuur of automatisch incasso* FD Totaal Per maand € 62,00 Per kwartaal € 212,00 Per halfjaar € 390,00 Per jaar € 669,00 Per 2 jaar € 1.199,00 FD Krant Per maand € 50,00 Per kwartaal € 165,50 Per halfjaar € 310,00 Per jaar € 529,00 Per 2 jaar € 955,00 FD Digitaal Per maand € 47,00 Per kwartaal € 146,00 Per halfjaar € 280,00 Per jaar € 479,00 Per 2 jaar € 855,00 FD Digitaal Plus Per maand € 49,00 Per kwartaal € 153,00 Per halfjaar € 295,00 Per jaar € 499,00 Per 2 jaar € 895,00 FD Weekend Per maand € 22,50 Per kwartaal € 70,00 Per halfjaar € 135,00 Per jaar € 235,00 Per 2 jaar € 425,00 Bovenstaande tarieven (incl. BTW) zijn geldig vanaf 1 januari 2022. Bezorgtoeslag verzendkosten België: FD Totaal / FD Krant: € 0,92 per dag (incl. BTW)

FD Digitaal Plus / FD Weekend: € 0,99 per dag (incl. BTW)