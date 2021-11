Buitenland Met miljarden voor infrastructuur wil Biden achterstallig onderhoud wegwerken Hij moest ruim de helft van zijn gehoopte budget inleveren en maandenlang politiek touwtrekken, maar afgelopen maandag kon de Amerikaanse president Joe Biden zijn handtekening zetten onder een plan om de slecht onderhouden infrastructuur van de Verenigde Staten op te vijzelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met miljarden voor infrastructuur wil Biden achterstallig onderhoud wegwerken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren