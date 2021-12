Landbouw Inspecteur Columbo en de grote tomatenfraude Tomatenteler RedStar van Kaaij Brothers is een van Nederlands succesvolste glastuinbouwbedrijven. Maar het Westlandse concern is ook voor de derde maal de spil in een vermoede fraude met subsidies. Directe schade deze keer €52,6 mln. Als neveneffect loopt Nederland €400 mln uit de EU mis. De stand van zaken in een van de grootste subsidiefraudes.

