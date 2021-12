Woningmarkt Tweede hypotheek in trek: ruime verdrievoudiging in paar jaar tijd Een nieuw effect van de overspannen huizenmarkt: steeds meer mensen nemen een tweede hypotheek op hun huis. Bijvoorbeeld om een uitbouw te betalen nu verhuizen lastiger wordt, of om kinderen aan een eigen woning te helpen. Door de fors gestegen huizenprijzen is de leenruimte er. Toezichthouder AFM ziet de stijging ook en is er niet blij mee.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tweede hypotheek in trek: ruime verdrievoudiging in paar jaar tijd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren