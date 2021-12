Markten Klaas Knot: 'De ECB kan fouten maken, alleen niet steeds dezelfde' Jarenlang klonk het in Frankfurt dat te lage inflatie binnenkort verholpen zou zijn, maar tevergeefs. De hoge inflatie nu zou dan weer slechts tijdelijk zijn. DNB-president Klaas Knot begrijpt de achterdocht van financiële markten.

