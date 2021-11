Milieu en klimaat Nieuwe Duitse klimaatplannen zijn goed én slecht nieuws voor Nederland Europa's grootste uitstoter Duitsland wil zijn fossiele economie veranderen in een duurzame. De nieuwe regering onder leiding van sociaaldemocraat Olaf Scholz gaat fors investeren in nieuwe zonneparken, windmolens en waterstoffabrieken. Voor Nederland heeft de Duitse draai zowel een positieve als negatieve kant.

