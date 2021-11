Binnenland Strengere lockdown of niet: economisch kan 2021 al niet meer stuk Strengere coronamaatregelen kunnen dit kwartaal tot krimp leiden. Bronnen bevestigen berichten in de media dat het kabinet overweegt winkels en horeca nog eerder te sluiten, om 17 uur. Toch komt het mooie groeicijfer voor heel 2021 niet in gevaar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Strengere lockdown of niet: economisch kan 2021 al niet meer stuk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren