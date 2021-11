Binnenland Corona-angst? De volste winkelstraat van Nederland wordt vrijdag nog veel voller Op de dag dat het kabinet nieuwe coronabeperkingen aankondigt, staat het centrum van Amsterdam in het teken van koopjesdag Black Friday. Dat wordt geen stilte, maar drukte voor de storm.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Corona-angst? De volste winkelstraat van Nederland wordt vrijdag nog veel voller Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren