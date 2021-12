Economie Hoge inflatie: alles wordt duurder, ook uw wijn De inflatie steeg in november tot het hoogste niveau in meer dan 20 jaar. Het einde van de prijsstijgingen is nog niet in zicht. 'Het is een “perfect storm”.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoge inflatie: alles wordt duurder, ook uw wijn Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren