Milieu en klimaat Europa verplicht huiseigenaar te verduurzamen bij grote verbouwing Europa legt duurzaamheidseisen op aan woningen en kantoren die 'ingrijpend worden gerenoveerd'. Het kan betekenen dat wie het dak vervangt, zonnepanelen moet plaatsen. De VVD is faliekant tegen de verplichting, maar minister Ollongren zegt dat een boete van de Europese Commissie dreigt als Nederland de eisen niet invoert.

