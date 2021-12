Banken Hogere rente kan ook heilzaam zijn Het tijdperk van structureel dalende rentes lijkt voorbij, nu de inflatie oploopt en centrale bankiers markten voorbereiden op een krapper monetair beleid. Hoe gevoelig is de Nederlandse economie voor een hoger rentepeil? En zijn er ook voordelen?

