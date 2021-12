Binnenland Ook het kerstbanket ontsnapt niet aan de inflatie Voor veel economen is 2021 het jaar waarin de inflatie haar comeback beleefde. Vast staat: we zijn er voorlopig niet vanaf. De stijgende prijzen maken ook kerst dit jaar duurder. Van de kerstkaart tot kaarsen, de geldontwaarding is overal voelbaar. En de gewone consument? Die is in dit opzicht 'laaggeletterd'. 'Velen denken nog altijd dat de prijzen weer dalen als de inflatie afneemt.'

