Sport Max Verstappen is qua merkwaarde nog geen wereldkampioen Max Verstappen is op de racebaan 's werelds snelste Formule 1-coureur, zo bewees hij zondag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Maar in marktwaarde heeft hij nog een flinke inhaalslag te maken ten opzichte van zijn grote concurrent Lewis Hamilton.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Max Verstappen is qua merkwaarde nog geen wereldkampioen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren