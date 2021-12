Economie DNB waarschuwt coalitie voor te uitbundig uitgeven De Nederlandsche Bank komt met enkele stevige beleidsaanbevelingen voor het nieuwe kabinet. Hou de staatsschuld in toom, wees voorzichtig met het stimuleren van een economie die al op volle toeren draait en hervorm de coronasteun.

