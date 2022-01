Europa 'Het stabiliteitspact is als een auto die telkens onderdelen verliest' Het oog van Europa is gericht op Italië, dat zich met Europese steun van ruim €200 mrd kan hervormen, en zo een einde kan maken aan een lange periode van stagnatie. 'We kunnen ons niet veroorloven deze kans te laten liggen', zegt Pietro Carlo Padoan, president-commissaris bij de Italiaanse grootbank UniCredit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Het stabiliteitspact is als een auto die telkens onderdelen verliest' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren