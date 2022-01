Europa 'De EU moet niet in een protectionistische valkuil stappen' De Europese Unie mag zich wel wat zelfbewuster op het internationale toneel bewegen, vindt de Fins-Amerikaanse hoogleraar Anu Bradford. Juist in een wereld waar de VS en China elkaar steeds minder gunnen. Maar met grenzen dicht en eigen bedrijven eerst ondergraaft de EU haar macht, waarschuwt ze.

