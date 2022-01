Buitenland De groenteman in Kabul heeft wel tomaten, maar geen klanten Afghanistan is de afgelopen twintig jaar sterk afhankelijk geworden van internationaal hulpgeld. Nu die tegoeden zijn bevroren dreigt er hongersnood. 'Dit is een humanitaire kwestie. Hier zouden geen politieke voorwaarden aan moeten zitten', zegt een Taliban-woordvoerder. Ondertussen proberen de nieuwe machthebbers deals te sluiten met landen als China, Rusland en Turkije.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De groenteman in Kabul heeft wel tomaten, maar geen klanten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren