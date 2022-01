Arbeidsmarkt Omikron voelt nog als stilte voor de storm op werkvloer Door het hoge aantal coronabesmettingen en de bijgaande quarantainemaatregelen zal het arbeidsverzuim de komende weken naar verwachting flink oplopen. Veel sectoren zien de de komende weken met angst en beven tegemoet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Omikron voelt nog als stilte voor de storm op werkvloer Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren