Essay Meer ongelijkheid door corona? Misschien toch niet Economisch gezien hebben de kwetsbaardere groepen tot dusver veel minder geleden onder de covidcrisis dan werd gevreesd. De eerste golf aan banen- en inkomensverlies werd opgevangen door royale overheidssteun, en dankzij het krachtige economische herstel zijn voor velen de vooruitzichten op een baan veel beter geworden. Er is dus reden voor optimisme, constateert de Duitse econoom Daniel Gros.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Meer ongelijkheid door corona? Misschien toch niet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren