Overheid Staatsschuld als middel tegen alle kwalen Een hoge staatsschuld wordt steeds meer gezien als een deugd in plaats van een molensteen om de nek van de belastingbetaler. Zelfs in het prudente Nederland. Hogere overheidsuitgaven weerspiegelen een fundamenteel economendebat. 'Alles is makkelijk op te lossen als je overal extra aan uitgeeft. Dan hoef je politiek weinig ruzie te maken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Staatsschuld als middel tegen alle kwalen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren