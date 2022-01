Binnenland Bedrijfsleven schreeuwt om soepelere quarantaineregels nu ziekteverzuim explodeert Van supermarkt tot slachthuis, van schoonmakers tot onderwijzers. Nederlandse bedrijven kampen met een ongekend hoog ziekteverzuim, omdat medewerkers massaal in quarantaine moeten. Ook als ze niet ziek zijn. Dat moet anders, vinden ze.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bedrijfsleven schreeuwt om soepelere quarantaineregels nu ziekteverzuim explodeert Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren