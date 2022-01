Energie 'Ziekenhuis moet eerder stroom krijgen dan datacentrum' In een brief aan de nieuwe minister voor Klimaat, Rob Jetten (D66), pleiten dertien belangenorganisaties voor radicale keuzes om problemen met het overvolle stroomnet snel op te lossen. Maatschappelijke noodzaak krijgt daarin voorrang op commercieel belang.

