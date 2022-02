Arbeidsmarkt 'Niet alles dat ertoe doet, is uit te drukken in een getal' Meten is in onze maatschappij een obsessie geworden, stelt onderzoeker Berend van der Kolk. Maar cijfers zeggen lang niet altijd alles. ‘We moeten vaker het gesprek voeren over wat je er wel en niet mee kunt uitdrukken en wat de gevolgen zijn van dat cijferfetisjisme.’

