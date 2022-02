Binnenland Recordinflatie verhoogt druk op werkgevers en kabinet Vakbonden waarschuwen dat werkgevers en kabinet over de brug moeten komen om de koopkracht op peil te houden. 'Want tegen een inflatie van 7,6% is nauwelijks op te onderhandelen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Recordinflatie verhoogt druk op werkgevers en kabinet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren