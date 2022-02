Opinie De Europese inflatie is anders dan de Amerikaanse Inderdaad, centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben de huidige prijsstijgingen niet snel genoeg gesignaleerd. Maar dat is geen reden om de VS en de eurozone op één hoop te gooien. In Amerika zijn de vooruitzichten voor de inflatie fundamenteel slechter, stelt de Franse econoom Jean Pisani-Ferry.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Europese inflatie is anders dan de Amerikaanse Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren