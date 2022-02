Landbouw Britse regering wil dat boeren de brexit aangrijpen voor natuurherstel Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, kan het ook zelf bepalen op welke manier de landbouwsubsidies worden uitgekeerd. Niet de grootte van een bedrijf maar of de vraag of er gewerkt wordt aan bodemverbetering en biodiversiteit wordt leidend. Boerenorganisaties zijn kritisch: '97% van de gronden wordt totaal ondergefinancierd.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Britse regering wil dat boeren de brexit aangrijpen voor natuurherstel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren